Homem é baleado na frente de casa no bairro de São Cristóvão

Gleyson Moura Evangelista, de 33 anos, foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE) após ter sido baleado na tarde de terça-feira (23), na Travessa 16 de Agosto, no bairro se São Cristóvão, em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial do HGE, a vítima informou que, ao sair de casa, um homem armado disparou duas vezes contra ele, atingindo-o no tórax e coluna. Ainda segundo o boletim, a vítima não identificou os criminosos.

Em nota, a Polícia Militar disse que equipes da 49ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM/São Cristovão) foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida Aliomar Baleeiro.

No local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pelo Samu.

Também em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência será encaminhada para unidade da área, 12ª Delegacia (Itapuã), que deve apurar a autoria e a motivação do crime.

