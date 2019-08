Homem é baleado na porta de casa no bairro de Águas Claras

Marcelo Alves dos Santos, 36 anos, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) após ter sido baleado na porta de sua residência, na tarde de terça-feira (6), na Rua Santa Tereza, no bairro de Águas Claras em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde da vitima.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial do HGE, os disparos que atingiram a vítima foram de raspão, a região do crânio.

Ainda segundo o boletim, a vítima informou que estava na porta de casa quando ouviu um tiroteio e foi atingido. O caso foi registado como lesão corporal por bala perdida.

Nenhum suspeito foi identificado ou preso. Autoria e motivação do crime estão sob investigação.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 3ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM) foi acionada com a informação de uma vítima baleada no bairro de Águas Claras, mas ao chegarem no local, não localizou a vítima.

A Policia Civil informou que o caso será encaminhado para 13ª Delegacia (Cajazeiras).

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier