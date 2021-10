Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar casal de irmãos em Mata Escura

Um homem foi condenado a 26 anos de prisão pelos assassinatos dos irmãos Elton Santos da Silva e Jéssica Maria Santos Barreto, em março de 2014. O crime aconteceu no bairro da Mata Escura, na casa onde os dois moravam.

O julgamento do criminoso, Bruno Dória de Jesus, ocorreu nesta terça-feira (19), pelo Tribunal do Júri, em Salvador. Segundo o Ministério Público da Bahia, a pena foi estabelecida considerando que houve motivo fútil e uso de meios que impossibilitaram a defesa das vítimas.

A denúncia da promotora de Justiça Isabel Adelaide de Andrade Moura também pedia a condenação de Bruno Sarmento Lima, mas ele morreu antes do julgamento, que foi presidido pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira. A tese do MP foi sustentada pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Nascimento.

Segundo a denúncia, na manhã do dia 14 de março de 2014, Bruno Dória e Bruno Sarmento foram até a casa das vítimas procurando outras pessoas, que teriam envolvimento com o tráfico de drogas e pertenceriam a uma quadrilha rival à deles. Um das pessoas procuradas era o namorado de Jéssica. Como não encontraram os rivais, os criminosos atiraram contra os irmãos, que morreram no local.