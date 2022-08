Homem é condenado a 32 anos de prisão por feminicídio em Rio Real

O Tribunal do Júri de Rio Real, município no nordeste da Bahia, realizado nesta quinta-feira (25), condenou Albérico Sales Braga de Jesus a 32 anos, nove meses e 22 dias de prisão pelo feminicídio de sua ex-companheira na véspera do natal em 2016. A pena será cumprida em regime fechado.

Conforme a denúncia do Ministério Público estadual, no dia 23 de dezembro de 2016, na Rua São Lázaro em Rio Real, o denunciado Albérico Sales assassinou Marilane por meio de envenenamento com chumbinho. O feminicídio foi cometido na frente dos filhos do casal de 4 e 6 anos.

Ainda conforme a denúncia, a vítima queria terminar o relacionamento, no entanto o acusado não aceitava as tentativas de término. Eles mantinham um relacionamento de cerca de oito anos. A acusação foi sustentada no júri pelo promotor de Justiça Áviner Rocha Santos. Na decisão, a juíza Yasmin Souza da Silva manteve a prisão preventiva decretada contra o réu.