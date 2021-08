Homem e criança são baleados na praia de Itapuã; menino de 9 anos morre

Quem pretendia relaxar na Praia de Itapuã, nesta sexta-feira (6), viveu uma tarde de terror. Bandidos invadiram a faixa de areia, que estava cheia, e não se intimidaram em atirar contra um dos banhistas. O alvo dos criminosos era um homem de 35 anos, mas os disparos também atingiram uma criança de 9 anos que catava latinhas no local. O menino não resistiu e morreu.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens e uma mulher chegaram armados ao local em um carro de modelo GM/Prisma, branco, e invadiram a praia, que fica na rua Aristides Milton. Eles já chegaram atirando contra o homem e, em seguida, fugiram sem que ninguém anotasse a placa. Vídeos gravados por populares mostram que a ação gerou pânico em quem estava no local.

Enquanto o alvo foi atingido no pé, a criança, de prenome Ícaro, ficou caída na areia após ser baleada e precisou ser levada às pressas para uma Unidade de Pronto-Atendimento, onde morreu. Não há informações de que parte do corpo foi afetada.

O estado de saúde do homem, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, não foi divulgado. De acordo com informações da Polícia Civil, ele era o alvo dos criminosos e tem passagem por roubo e receptação.

A polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança do estacionamento de um bar local, que podem ter registrado a ação. O crime será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

As praias de Salvador, que ficaram fechadas para conter o avanço do coronavírus, estão liberadas para os banhistas desde o dia 22 de julho.