Homem é criticado por passear com filhos 'presos' em coleira infantil

Pai de cinco filhos, Jordan Driskell, morador do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, ficou entre os assuntos mais comentados no país após compartilhar nas redes sociais como costuma sair com os quíntuplos na rua.

O homem passeava com Zoey, Dakota, Hollyn, Asher e Gavin com coleiras infantis e a foto viralizou na web. Em conversa ao canal NBC, Jordan alegou que essa seria a forma mais eficiente para conseguir sair com todos ao mesmo tempo, sem se preocupar tanto com a segurança.

Enquanto o pai se preocupava com os possíveis empecilhos ao longo do passeio usando as coleiras, internautas acreditaram que Jordan estaria tratando os menores como "pets". "Eles não são cachorros. Que tal alguns ensinarem a ele o que fazer?", comentou um seguidor.

O americano, no entanto, se defendeu das acusações alegando que não há condições de empurrar cinco carrinhos pelas ruas, por isso decidiu usar as coleiras, por ser mais eficiente e prático, principalmente com a quantidade de crianças para cuidar ao mesmo tempo.