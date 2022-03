Homem é detido após atropelar duas pessoas na Avenida Contorno

Um homem foi detido após atropelar duas pessoas na Avenida Contorno, próximo ao Museu de Arte Moderna. O caso aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (24).

As duas vítimas foram socorridas a uma unidade de saúde e uma delas está em estado grave, segundo informações da TV Bahia. Moradores da comunidade da Gamboa, revoltados com a situação, apedrejaram o veículo.

As vítimas foram identificadas como Miraci Silva, de 47 anos, que teve fraturas no braço e ferimentos no rosto, e um jovem identificado apenas como Milton, 29, que tem o estado de saúde mais delicado e precisou ser intubado.

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido por policiais militares à 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris). Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, ouvido e liberado, ao pagar fiança de 20 salários mínimos.

Ainda de acordo com a polícia, o exame toxicológico não identificou uso de álcool no sangue. Ele vai responder a inquérito. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas, e guias de perícia no veículo e nas vítimas foram expedidas.