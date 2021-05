Homem é detido após invadir estabelecimento no Rio Vermelho

Um homem foi detido após invadir um estabelecimento na Rua Canavieiras, no Rio Vermelho, na terça-feira (18). Ele foi flagrado por equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho)

Segundo a polícia, o mesmo homem, que não teve nome divulgado, já havia sido capturado há dois meses por invadir a Igreja de Santana, também no Rio Vermelho. É a quarta vez que ele é detido após um arrombamento de estabelecimento na região. No mesmo dia, ele já tinha invadido o Bar e Restaurante Parador Z1, no Largo de Santana, ação flagrada por câmeras de segurança.

“Ao tentar fugir, ele acabou se ferindo na tentativa de pular o muro de um estabelecimento. Em seguida, o proprietário acionou nossas guarnições que chegaram a tempo de realizar o flagrante. Ele recebeu atendimento na UPA dos Barris e foi apresentado na Central de Flagrantes”, diz a comandante da 12ª CIPM, major Erica Patrícia Silva.A oficial informou que no mesmo dia ele cometeu o mesmo delito, no Bar e Restaurante Parador Z1, no Largo de Santana.

Levado à Central de Flagrantes, ele foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), para crimes de menor potencial ofensivo.