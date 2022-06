Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (16) no entorno do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a assessoria do estabelecimento, ele foi visto com uma faca dentro de uma das lojas do centro de compras.

A equipe de segurança do shopping foi informada pela gerência da loja e, imediatamente, acionou a polícia. Uma viatura que fazia ronda no bairro identificou o suspeito na rua e o conduziu à delegacia.