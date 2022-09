Homem é detido na Bahia com carro roubado que comprou parcelado em 60 vezes

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado conduzindo, na manhã desta sexta-feira (23), um veículo roubado em Salvador (BA) que estava circulando clonado. O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que recuperou o veículo. A abordagem ocorreu durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF localizada no município de Capim Grosso, no norte baiano.

O condutor do automóvel, um homem de 37 anos, informou aos policiais que comprou o veículo na cidade de São Gonçalo dos Campos. Ele disse ainda que deu um valor de R$ 14 mil de entrada e assumiu 60 prestações de 930 reais. Os policiais abordaram o veículo VW/Gol na BR 324, km 356. Ao realizar uma fiscalização minuciosa no automóvel, a equipe policial descobriu que o carro era roubado e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados.

A ocorrência do crime foi registrada na capital baiana, em 27/09/2021. O homem foi detido, conduzido à Polícia Civil e poderá responder pelo crime de receptação (art. 180 CP) de veículo roubado.