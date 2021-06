Homem é encontrado dormindo dentro de bueiro em Jundiaí

Um homem de 35 anos foi achado dormindo dentro de um bueiro no bairro dos Bandeirantes, em Jundiaí, interior de São Paulo.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local por volta das 9h do sábado (12), depois de ser informada sobre um morador de rua que costuma dormir toda a noite no bueiro.

Segundo o G1, os PMs encontraram o homem no bueiro. Ele chorou ao conversar com os policiais, disse que não tinha mais contato com a família e relatou problemas com drogas. Ele contou que sofria com dores nas pernas e frio, mas não aceitou ir para um abrigo da prefeitura.

Os PMs deram uma barra de chocolate a ele e saíram para buscar mais comida, mas ao retornar já não encontraram mais o homem.

A prefeitura de Jundiaí diz que esse ano fez 214 abordagens a pessoas em situação de rua, mas nem todas são encaminhadas para abrigos, porque muitas não querem. Quem se recusa, recebe cobertores, roupas para frio, comida e kits de higiene.

Uma operação tem sido feita na cidade nas noites com previsão de temperatura igual ou menos a 13ºC para localizar as pessoas na rua e oferecer a ida para abrigo, ou cobertores.