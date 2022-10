Homem é encontrado morto com marcas de tiros na praia da Ribeira

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros na praia da Ribeira, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, a 17ª CIPM foi acionada por volta das 9h da manhã na Av. Beira Mar, para verificar a situação de um homem sem sinais vitais na praia.

No local, uma equipe do Grupamento de Bombeiros Militar (Gmar) retirou o corpo da água. Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para perícia e remoção do corpo.

O Serviço de Investigação de Local de Crime, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi acionado para os levantamentos iniciais.

A dinâmica do crime, bem como a autoria e a motivação ainda são desconhecidas. Os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão auxiliar na identificação da vítima.