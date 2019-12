Homem é esfaqueado durante briga em bar no Parque São Cristóvão

Um homem foi esfaqueado no pescoço durante a madrugada de segunda-feira (30) após uma briga. Elinalvo Azevedo do Espírito Santo, 49 anos, foi atingido após ter discutido com um homem identificado como Wesley, no Bar Altas Horas, na região do Cassange, no bairro do Parque São Cristóvão, em Salvador. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internada.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial do HGE, após o desentendimento com Elinalvo, Wesley teria saído do local e retornado em posse da arma e perfurou a vítima. O caso foi registrado na 12ª Delegacia (Itapuã) como tentativa de homicídio.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro