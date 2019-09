Homem é espancado após praticar roubos no Dois de Julho

Um homem foi espancado por populares após suspeita de praticar roubos no bairro do Dois de Julho. Alisson Santos Silva, 23 anos, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris por policiais militares com hematomas pelo corpo. Em seguida, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado.

O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira (16), na Rua do Sodré, no Largo do Dois de Julho, no Centro, em Salvador. De acordo com o boletim de ocorrências do HGE, ele foi contido por moradores depois de praticar roubos na região.

Segundo a PM, policiais do 18º Batalhão (Centro Histórico) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), por volta das 17h de segunda-feira (16), com a informação de que um homem estava sendo espancado pela população acusado de ter cometido roubos na localidade.

Ainda ce acordo com a PM, a equipe foi até o local, onde Alisson foi encontrado e levado para a UPA dos Barris, onde foi medicado, e, em seguida, para a 1ª Delegacia (Barris), onde a ocorrência foi registrada.