Homem é espancado até a morte no Quilombo Rio dos Macacos

Um homem identificado como Pedro Henrique foi espancado até a morte dentro do Quilombo Rio dos Macacos, nesta quarta-feira (26). Ele estava voltando para casa quando foi atacado. O corpo foi encontrado por moradores que passavam pela região.

Os amigos contaram que o homem tem cerca de 30 anos e morava sozinho. Ele tinha passado o dia na comunidade, conversando com alguns moradores e, por volta das 17h, retornou para casa. Pedro Henrique foi encontrado na beira do caminho, com sinais de espancamento. Um quilombola, que pediu para não ser identificado, reclamou da demora no atendimento.

“Começamos a ligar para a Polícia Militar e para o Samu por volta de meia-noite, mas a viatura e a ambulância só chegaram hoje pela manhã. Eles não disseram o motivo para terem demorado tanto. Espero que tenha investigação, e que eles simplesmente não deem o caso por encerrado”, disse.

Os moradores contaram que três viaturas da Polícia Militar estiveram na Vila Naval da Marinha, que corta o Quilombo Rio dos Macacos, no início da manhã, e que alguns militares desceram até a comunidade para verificar a situação. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas Pedro Henrique já estava sem vida.

O corpo dele foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e será encaminhado para o Instituto Médico Legal. Os quilombolas ainda não sabem o que aconteceu, e não têm suspeita de autoria ou motivação do crime. Pedro Henrique não era casado e não tinha filhos.

Procurada, tanto a Polícia Militar como a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Samu, ainda não se pronunciaram sobre as reclamações de demora no atendimento.