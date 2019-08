Homem é espancado por suspeita de assaltar motorista na BR-324

Suspeito de roubar um motorista de aplicativo, um homem identificado como Gutemberg Augusto Gomes da Silva, 25 anos, foi espancado por populares a pauladas na tarde de sexta-feira (16). A agressão aconteceu na BR-324, próximo ao ponto da Brasilgás, sentido Feira de Santana.

Com ferimentos na cabeça e escoriações por todo o corpo, o suspeito foi socorrido por policiais da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mata Escura) até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi examinado, medicado e, após alta médica, foi autuado em flagrante por roubo e será encaminhado para audiência de custódia na Central de Flagrantes.

Gutemberg estava acompanhado de um comparsa, que fugiu do local levando os pertences da vítima do assalto. A polícia informou que realizou rondas à procura do outro suspeito, porém não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, os policiais estavam em ronda na área quando avistaram o suspeito sendo agredido, contiveram a agressão e conduziram o suspeito para o hospital. Não há detalhes sobre o motorista de aplicativo assaltado.