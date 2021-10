Homem é flagrado caminhando totalmente nu na Orla de Amaralina

Quem tem o hábito de dar uma corrida na Orla pela manhã ou passa de carro pelo local teve uma surpresa na manhã desta quarta-feira (6). Um homem foi flagrado andando totalmente nu no calçadão.

O caso aconteceu na região do bairro de Amaralina e chamou a atenção de quem passava pelo local. Imagens do acontecimento inusitado logo ganharam as redes sociais.

Em um dos vídeos espalhados em grupos de conversa, o rapaz aparece caminhando no Largo das Baianas. Quando um pedestre que filma a ação pede para que ele coloque uma roupa, o peladão de Amaralina apenas ri e segue seu caminho.

Não há informações sobre quem é o sujeito e o que o fez caminhar sem roupa pela rua. A Polícia Militar não foi acionada.