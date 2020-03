Homem é gravado roubando carro durante panelaço contra Bolsonaro

Um homem foi detido nesta quarta (18), após a Polícia Militar (PM) identificar que o veículo em que ele conduzia estaria envolvido com um roubo ocorrido em Fortaleza. A prisão ocorreu na rua Pereira Valente, no bairro Varjota, em Fortaleza, capital do Ceará. O roubo do carro foi registrado por um morador do bairro, que filmava a manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Leonardo Feijó Borges, 32, que tinha mandado de prisão em aberto, foi preso sob a suspeita de ter participado, com outros dois homens, de um roubo a veículo. A ação criminosa ocorreu poucos minutos antes da sua captura. Ele tem duas passagens pela Polícia pelo crime de roubo, além de um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime.

O suspeito foi levado ao 2º Distrito Policial (Aldeota), em Fortaleza, onde ele foi ouvido e autuado em flagrante. As vítimas comunicaram a ocorrência na unidade policial através de um Boletim de Ocorrência (B.O). As Polícias Civil e Militar estão em diligência com o intuito de capturar os outros dois suspeitos e recuperar o veículo.