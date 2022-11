Homem é morto a facadas em Ilhéus após briga com vizinho por som alto

Um homem de 34 anos foi esfaqueado após uma briga com um vizinho no sábado (19), na Rua São Gabriel, bairro Nelson Costa, em Ilhéus, no sul da Bahia. Arivan Magalhães de Almeida morreu no local.

De acordo com informações iniciais da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, ele se desentendeu com o vizinho por causa de um som alto, quando recebeu golpes de arma branca.

O suspeito de cometer o crime fugiu após golpear Arivan. O nome dele não foi divulgado. Não foi detalhado qual dos dois estava com som alto.

Guias de perícia e remoção foram expedidas. As circunstâncias e a motivação do crime deverão ser apuradas pela Polícia Civil.