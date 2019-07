Homem é morto a facadas pelo filho enquanto dormia em São Caetano 

José Barbosa de Cena, de 61 anos, foi morto a facadas enquanto dormia com sua esposa, Rosana Aelo Sousa, 55. O fato ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (12), por volta das 5h da manhã, no bairro de São Caetano, em Salvador.

Segundo a polícia, o suspeito do crime é o seu filho, José Henrique Santos Cena, 19, com quem teria discutido horas antes.

Rosana foi atingida na cabeça e socorrida por uma equipe do Salvar do Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia e segue internada.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, José Henrique foi preso em flagrante e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo o boletim, o motivo da discussão teria sido pelo fato do suspeito ter pedido dinheiro para comprar drogas e a vitima ter se recusado a dar. A Polícia Civil investiga o caso.

