Homem é morto a tiros dentro de motel em Salvador

Um homem foi morto a tiros dentro de um motel no bairro de Macaúbas, na madrugada desta quinta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar, o dono do estabelecimento informou que o homem teria participado de uma tentativa de assalto no local.

Um dos clientes do motel teria reagido e disparou contra o homem, que morreu no local. Ao chegar ao motel, uma equipe da 2ªCIPM encontrou o homem já morto e uma mulher que o acompanhava.

A polícia isolou a área e acionou Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização da perícia.

De acordo com a Polícia Civil, o autor dos tiros ainda não foi identificado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/BTS).