Homem é morto a tiros em Cajazeiras VIII

Um homem foi morto a tiros no bairro de Cajazeiras VIII, na noite desse sábado (17). A vítima foi identificada como Jenival de Andrade Vasconcelos, 43 anos. O crime aconteceu na Rua Mário Fiúsa, por volta das 23h40.

Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, atiraram contra Jenival e fugiram em seguida.

Policiais da 3ª CIPM foram até o local e isolaram a área. Também foram realizadas buscas na região, mas ninguém foi preso.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídios (Central).