Homem é morto a tiros em Mercado Municipal de Teixeira de Freitas

Um homem, não identificado, foi morto a tiros dentro do Mercado Municipal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, em plena tarde da quinta-feira (3).

A Polícia Militar foi acionada pelo Cicom com a informação dos disparos de armas de fogo na rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima comprava água no momento em que o atirador desceu de um carro, se aproximando e fez os disparos. Quando a PM chegou ao local, só encontrou a vítima caída no interior do estabelecimento.

Os policiais isolaram a área. Foram realizados os levantamentos iniciais e a investigação será realizada pela DT/Teixeira de Freitas. Ninguém foi preso até então.

Procurada, a Prefeitura de Teixeira de Freitas não quis se pronunciar sobre o caso.