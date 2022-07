Homem é morto a tiros enquanto jogava dominó em Salvador

Um homem foi morto a tiros enquanto jogava dominó em Salvador. O crime aconteceu no bairro do Lobato, no início da tarde dessa terça-feira (26).

Segundo informações da Polícia Civil, Joilson Pires Damasceno Falcão, 23 anos, estava jogando na Rua 20 de Agosto, quando um carro preto passou pelo local e um homem, que estava no veículo, atirou.

Na ação, o irmão da vítima e uma mulher, que passava pelo local, foram atingidos pelos disparos nas pernas. Os dois foram socorridos para a UPA de Pirajá.

Policiais militares da 14ª CIPM foram acionados pelo Cicom e, ao chegarem ao local, prestaram socorro a Joilson para o Hospital do Subúrbio. A morte foi constatada pela unidade de saúde.

Guias de perícia e remoção foram expedidas. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.