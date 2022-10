Homem é morto ao sair de casa para comprar joia no Engenho Velho da Federação

Um homem de 37 anos, identificado como Leandro Correia dos Santos Silva, foi morto a tiros após sair de casa para comprar uma corrente de ouro no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador. O crime aconteceu no último domingo (9) e nenhum suspeito foi preso até o momento.

A Polícia Civil informou que Leandro foi atraído até a Rua das Palmeiras, onde ocorreu o crime, por conta de uma negociação que fazia em um aplicativo de compras. No local, dois homens deram voz de assalto e atiraram contra a vítima. A corporação não disse se o dinheiro para pagar a joia ou pertences de Leandro foram levados pela dupla.

Leandro chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Diligências são realizadas pelas equipes da Polícia Civil da Delegacia do Rio Vermelho, onde o crime foi registrado, para identificar e prender os autores do crime.