Homem é morto e 5 pessoas são baleadas no Engenho Velho da Federação

Um homem foi morto e cinco pessoas foram baleadas no Engenho Velho da Federação. O crime aconteceu na tarde desse domingo (2), na Rua Apolinário Santana.

Segundo informações da Polícia Civil, os autores dos tiros chegaram num veículo e atiraram contra as pessoas que estavam na rua. Kleberson Oliveira da Silva era um dos ocupantes do carro e morreu no local do crime.

Duas mulheres e três homens também foram alvejados e uma terceira mulher foi atropelada. Policiais da 41ª CIPM foram acionados e ao chegarem ao local, socorreram uma das vítimas baleadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Quatro outras pessoas foram socorridas por testemunhas. A mulher que foi atropelada por um carro e foi direcionada a uma unidade de saúde.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o crime. Segundo a Polícia Civil, testemunhas já estão sendo ouvidas.