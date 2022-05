Homem é morto e armas são apreendidas em Valéria

Um homem morreu e armas foram apreendidas pela polícia durante uma operação no bairro de Valéria, na tarde desse sábado (21). O policiamento já estava reforçado na região. Na sexta (20), um outro homem morreu em confronto com a polícia.

Com o apoio de uma aeronave do Graer, os policiais entraram em uma área de mata, onde foram localizados e desfeitos acampamentos utilizados como esconderijos por criminosos. Durante as ações, os policiais se depararam com um grupo de suspeitos que efetuou disparos contra os militares. Houve revide e, após a troca de tiros, um suspeito ferido foi encontrado. Segundo a polícia, ele foi socorrido para a UPA de Valéria, onde não resistiu aos ferimentos.

A operação contou com equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupamento Aéreo (Graer), da 31ª CIPM e das companhias independentes de policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial e Tático (CIPT) Rondesp BTS.

Segundo a polícia, foram apreendidos um colete antibalístico, dois revólveres calibres 32 e 38, além de 130 pinos de cocaína, 156 pedras de crack, uma calça camuflada, um par de coturnos e um caderno com anotações referentes ao comércio de drogas. O material apreendido foi encaminhado à Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.