Homem é morto em Olinda e namorado da sua ex-esposa é suspeito

Um homem de 31 anos foi baleado e morto por volta das 5h desse domingo (1º) no bairro de Salgadinho, em Olinda. Segundo investigações, a vítima levou um tiro durante uma discussão e chegou a ser socorrida para o Hospital da Restauração, mas veio a óbito.

A confusão começou quando Vinicius Silva do Nascimento saía de um show de Samba no Memorial Arcoverde acompanhado do primo e de uma amiga, e encontrou sua ex-mulher acompanhada do atual namorado dela, um policial militar.

Segundo a família de Vinicius, o motivo da discussão entre a vítima e sua ex-companheira estava relacionado à guarda compartilhada de seus filhos, de 3 e 5 anos.

Motivação

De acordo com a versão do suspeito, o namorado da mulher, ele teria sido cercado e agredido por três homens, e efetuou o disparo que atingiu a vítima para conseguir deixar o local.

No entanto, Anderson de Paula, o primo de Vinicius, presenciou o momento e contesta a versão narrada pelo suspeito.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco confirmou que o suspeito de homicídio é um policial da Cipmoto. Informou, ainda, que o comandantes da unidade está tomando as medidas administrativas necessárias e que o caso será investigado pela Polícia Civil.

O corpo de Vinícius Silva do Nascimento foi velado na manhã desta segunda-feira (2) no Cemitério Parque das Flores, no bairro do Sancho.

*Com informações da repórter Marcela Maranhão, da TV Jornal