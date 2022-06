Homem é morto em possível ataque de jacaré em lago nos EUA

Um homem de 47 anos morreu em um provável ataque de jacaré depois que foi até um lago recuperar frisbees de golfe de disco, na Flórida, nos EUA. Segundo um funcionário do parque onde aconteceu o incidente, o homem sempre ia local para pegar os discos perdidos por outras pessoas e revender.

O parque é um habitat natural dos jacarés, mas não registrava ataques com mortes desde 2019. A suspeita é que pelo menos um jacaré tenha atacado o homem, identificado Sean Thomas McGuiness. Ele foi achado com o braço arrancado. Apesar disso, o legista ainda não determinou a causa da morte.

O corpo foi achado no último dia 24, quando uma pessoa passava perto do lago com o cachorro. Era manhã, e a polícia acredita que Sean entrou no lago na noite anterior.

Entrar à noite no lago é perigoso, especialmente na época de acasalamento, que deixa os jacarés mais agressivos.