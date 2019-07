Homem é morto por traficantes após agredir a esposa em Salvador

Após agressões trocadas entre Clécio e Joyce, traficantes intercederam e mataram o zelador (Foto: Reprodução)

O zelador Clécio Conceição Matos, de 39 anos, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), por volta das 18h30 desse domingo (21), após ser espancado por traficantes na Rua Coreia do Sul, na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com o boletim de ocorrências registrado no posto policial da unidade de saúde, ele havia agredido sua companheira com socos e pontapés e, consequentemente, acabou sendo atacado da mesma maneira.

O alvo das agressões foi a dona de casa Joyce Marques, que teria revidado à agressão com golpes de facas, de acordo com um parente de Clécio.

Conhecido como Buga, o zelador chegou a ser socorrido para o HGE, mas os médicos constataram a morte por volta das 20h30.

A Policia Militar disse, através de nota, que policiais da 40ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) foram acionados após informações de que um homem havia sido vítima de espancamento no bairro. Ao chegarem ao local, a equipe da PM foi informada que a vítima já havia sido socorrida para a unidade de saúde.

Também, em nota, a Polícia Civil informou que Clécio foi vítima de agressões e posteriormente socorrido para o HGE. Já a ocorrência, registrada no posto da unidade hospitalar, será encaminhada para a 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina), responsável por apurar o caso.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.