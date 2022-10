Homem é preso após ameaçar esposa e filha com revólver na Bahia

Um homem que ameaçava a esposa e sua filha, utilizando uma arma de fogo, foi preso por equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Irecê, na quinta-feira (6). O caso aconteceu no Centro do município de Xique-Xique, no norte da Bahia.

Segundo o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Carlos Augusto, as unidades foram acionadas pela filha, pois o pai ameaçava a mãe com um revólver calibre 38. O agressor foi capturado em flagrante e encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Xique-Xique.

“Ele acabou autuado em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo”, explicou o delegado Alex Roza, titular da DT. O homem permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

O oficial da PM acrescentou que uma Medida Protetiva de Urgência foi solicitada para as vítimas, que passarão a ser acompanhadas pela Operação Ronda Maria da Penha de Irecê.