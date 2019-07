Homem é preso após ameaçar retirar feto da barriga de ex-mulher para comê-lo

Um homem foi preso no Distrito Federal, nesta quinta-feira (11), acusado de tentativa de homicídio pela ex-mulher. De acordo com o Metrópoles, lém de ameaçá-la com uma garrafa de vidro, o acusado disse que iria “arrancar o bebê que tem na barriga dela e comer ele”.

À Polícia Militar a vítima, que está grávida de 4 meses, confirmou as agressões. A PM foi acionada pelo filho do casal, de apenas sete anos, durante a madrugada. Ele relatou ter ouvido o pai ameaçando a mãe de morte com uma garrafa de vidro, além de ter flagrado o homem quebrando o telhado e as portas da casa onde moram.

No depoimento a ex-mulher confirmou que o agressor é usuário de drogas. O homem foi solto posteriormente uma vez que não teria havido o flagrante. A vítima já requereu o pedido de medidas protetivas de urgência.