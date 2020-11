Homem é preso após assaltar ônibus na BR-324

Na madrugada desta segunda-feira (30), um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) logo após assaltar um ônibus em trecho baiano da BR-324. Ele foi reconhecido por quatro passageiros que tiveram seus pertences roubados.

A ação foi desencadeada quando o motorista do ônibus e alguns passageiros compareceram à Unidade Operacional da PRF de Capim Grosso, a 277km de Salavdor, informando aos policiais a ocorrência do crime.

O condutor relatou que, nas imediações do Povoado do Peixe, ele foi rendido por três homens armados que dispararam com a arma de fogo para que o ônibus parasse. Em seguida, os envolvidos saquearam os passageiros.

Eles informaram, também, que um dos indivíduos havia partido em fuga em um veículo VW/GOL. Imediatamente os policiais saíram em busca e conseguiram visualizá-lo alguns quilômetros a frente. O homem que conduzia o automóvel tentou fugir, disparando contra equipe e arremessando objetos metálicos na rodovia.

Após acompanhamento tático pelos policiais, o veículo foi alcançado e o condutor foi abordado. Ele estava com a posse dos objetos roubados dos passageiros. As vítimas confirmaram que o homem era um dos envolvidos no assalto.

O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local para os procedimentos cabíveis.