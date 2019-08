Homem é preso após esfaquear adolescente na Federação

Após brigar com a esposa, na noite de domingo (25), um homem identificado como Fábio Marinho Lopes, resolveu discutir, ameaçar e atacar pessoas a golpes de faca na Rua Sergio de Carvalho, na Federação. O criminoso feriu um vizinho de 17 anos, com uma facada nas costas. A agressão ocorreu na Ladeira do Sobradinho, por volta das 21h.

De acordo com o boletim de ocorrências, golpeada nas costas, a vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi medicada e segue internada. A Policia Militar informou que policiais da 41ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM/Federação) foram acionados pela Central Integrada de Comunicação (Cicom) para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, a equipe recebeu informações de populares que um adolescente foi esfaqueado por um homem que também ameaçava outras pessoas. Fábio foi conduzido pelos policiais militares para Central de Flagrantes, onde foi registrada a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi ouvida no posto do HGE, enquanto foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) por lesão corporal, na unidade policial. O procedimento será encaminhado para a 7ª Delegacia/Rio Vermelho.

