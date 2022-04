Homem é preso após esfaquear e pendurar cachorro em cerca de arame farpado na Bahia

Um homem foi autuado em flagrante por maus tratos a animais, na manhã de terça-feira (05), após esfaquear um cachorro e pendurá-lo em cima de uma cerca de arame farpado, no município de Maraú, no baixo sul da da Bahia.

Foto: Reprodução/Facebook

Segundo a delegada Andréa Oliveira, titular da Delegacia Territorial de Maraú, o suspeito informou que estava a caminho do trabalho quando o cachorro começou a latir para ele, em um sinal de que iria atacá-lo. Por causa disso, ele desferiu golpes da faca na cão e, enquanto ele ainda estava vivo, o pendurou na cerca. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia praticado o mesmo crime, quando matou e decapitou outro cachorro por motivo fútil.

A delegada acrescentou que o suspeito está preso em Maraú e aguarda uma audiência de custódia, que será realizada nesta quarta-feira (6), para definir se a prisão em flagrante será convertida em preventiva ou se será liberado.