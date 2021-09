Homem é preso após estuprar e colar olhos e boca da companheira na Bahia

Um homem foi preso acusado de ter pegado a companheira pelo pescoço, passar cola nos olhos e boca da vítima e, em seguida, estuprá-la. O crime ocorreu no dia 16 de agosto, numa estrada vicinal do povoado de Jenipapo, que pertence ao município de Conceição do Coité, mas o mandado de prisão preventiva foi cumprido, na última terça-feira (31), por investigadores da delegacia da cidade. Ele foi localizado na casa de uma tia.



“Ele parou o carro e pegou a mulher pelo pescoço, passou cola nos olhos e boca da vítima e, em seguida, tirou a roupa dela e a estuprou”, conta a delegada responsável pela investigação Ludmila Andrade de Araujo, da DT/Candeal. Ainda segundo informações da polícia, a vítima tentou fugir, mas foi atingida pelo companheiro com uma pedrada e diversas pauladas. De acordo com a delegada, ele já vinha ameaçando a mulher, que não aceitava uma relação extraconjugal mantida pelo homem e queria findar o relacionamento entre o casal.

“A mulher precisou se fingir de morta para não ser mais agredida pelo acusado. Ela foi socorrida por pessoas que trabalhavam numa obra próxima ao local do fato e encaminhada para um hospital na cidade de Candeal”, acrescentou Ludmila Araújo.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela comarca de Riachão do Jacuípe, o suspeito está à disposição do Poder Judiciário. Ele deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e estupro, na forma da Lei Maria da Penha.