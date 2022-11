Homem é preso após invadir a casa da ex-companheira no sul da Bahia

Um homem suspeito de invadir a casa da ex-companheira foi preso em flagrante, nesta terça-feira (1º), por equipes da Delegacia Territorial de Ipiaú, no sul da Bahia. Localizado no bairro Irmã Dulce 2, ele foi autuado por violação de domicílio.



De acordo com o titular da unidade policial, delegado Isaías Neto, a vítima registrou a ocorrência no domingo (30) e desde então policiais de Ipiaú realizavam diligências para prender o suspeito. “A vítima informou que havia terminado o relacionamento há dois meses, porém o ex-companheiro vinha tentando convencê-la a reatar”, acrescentou.



O titular de Ipiaú vai requerer medidas protetivas para a vítima, que já prestou depoimento na delegacia. O homem foi submetido a exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça.