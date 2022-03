Homem é preso após matar ex-companheira e atirar na atual durante discussão em Ilhéus

Um homem foi preso depois de matar a ex-companheira, atirar na atual mulher e ser agredido pelos vizinhos durante uma discussão em Ilhéus, no sul da Bahia, neste sábado (26).

Segundo o G1, o delegado responsável pelo caso, Hélder Carvalhal, informou que a briga começou por causa de uma disputa pela posse de uma geladeira.

A mulher assassinada foi identificada como Edilena de Jesus Dantas, de 40 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, o ex-companheiro dela, um homem de 39 anos, atirou contra a vítima e seguiu para tentar matar a atual, uma mulher de 29, que ficou ferida. Moradores do local contiveram o suspeito e o agrediram.

As duas mulheres foram socorridas por equipes do Samu e levadas ao Hospital Regional Costa do Cacau. Edilene não resistiu e morreu na unidade. A segunda vítima não teve o nome nem o estado de saúde divulgados.

Após cometer o crime, o homem foi contido por moradores vizinhos, no distrito de Banco do Pedro, que o agrediram fisicamente. O suspeito foi levado ao hospital e, posteriormente, autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.