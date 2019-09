Homem é preso após se passar por agente da Polícia Federal em Conquista

Carlos Alberto da Silva Ribeiro, 49 anos, foi preso em flagrante em uma agência bancária, localizada no Centro de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, após se identificar como agente da polícia federal e oficial de justiça. Com ele, as equipes da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Vitória da Conquista) apreenderam documentos, crachás e insígnias de diversas funções.

A políca chegou até ele após populares desconfiarem da atitude de Carlos Alberto, que se identificou como policial e deu voz de prisão a um popular. No mesmo dia, em outro ponto da cidade, o suspeito havia se envolvido em outra confusão e se identificado como servidor público. De acordo com o comandante da 77ª CIPM, major PM Nivaldo Goes Oliva Junior, a população ficou atenta às atitudes do homem e ligou para o Centro Integrado de Comunicação (Cicom, órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Foram encontradas com o suspeito carteiras de oficial avaliador do Poder Judiciário do Estado da Bahia, de Identificação de juiz de paz com brasão Federal, de oficial de Justiça Federal, de delegado de Defesa dos Direitos Humanos Federal, de agente de Proteção da Infância e Juventude Federal, de juiz Arbitral Federal; de oficial de Mediação e Conciliação Federal; distintivos com de agente do Poder Judiciário com Brasão Federal, de oficial de Justiça do Poder Judiciário, de perito civil e crachá de identificação de delegado de Direito Humanos

Além dos documentos de identificação de serviços públicos, também foram encontrados dois cartuchos de ar comprimido, um cartucho calibre 22 e uma pistola de ar comprimido.

Todo material e Carlos foram levados para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista, onde o homem foi autuado por usurpação da função pública e porte ilegal de munição. Ele já foi encaminhado para o Conjunto Penal do município.