Homem é preso após sequência de PIX com ameças para ex: 'Vou te matar'

Um homem de 29 anos foi preso acusado de fazer uma sequência de transferências via PIX para a ex com ameaças de morte. O caso foi foi em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás.

Segundo a TV Anhaguera, a jovem de 19 anos terminou o relacionamento e bloqueou o contato do ex-companheiro. Desde então, ele passou a fazer transferências PIX de centavos, aproveitando para escrever ameaças. "Vou te matar, te prometo agora", dizia uma das mensagens.

A mulher buscou a Polícia Civil para registrar queixa, contando que eles viveram juntos por cerca de um ano. Nesse período, o companheiro fez várias ameaças a ela e tinha um comportamento possessivo e ciumento.

No fim de março, ele a agrediu com murros e chutes durante uma viagem. Em maio, ela resolveu terminar o relacionamento dos dois. Mas o ex não aceitou bem e passou a enviar mensagens com ameaças. "Você quer terminar, mas vai terminar morta", dizia uma mensagem de texto.

Depois de receber várias mensagens assim, ela bloqueou o número dele. O homem não desistiu, usando o PIX com valores baixos para continuar assediando a vítima.

A identidade do suspeito, que trabalha como motorista de caminhão, não foi divulgada.

Ele foi preso na sexta (17) e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goianésia, onde a vítima mora.

A Polícia Civil diz que na quarta o suspeito contou que teria trocado a moto por um revólver para matar a ex-companheira. Ele mandou um áudio para a ex-sogra dizendo que iria matar a filha dela. "Eu paguei foi R$ 8 mil na cabeça dela", dizia.

O suspeito deve responder por lesão corporal qualificada por violência doméstica e familiar, ameaça, injúria e perseguição, no âmbito da Lei Maria da Penha.