Homem é preso após ser filmado se masturbando na frente de escola

Um homem foi filmado se masturbando próximo de uma escola em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Uma mulher que passava pela calçada da Rua Ema flagrou e gravou o momento em que ele comete o ato dentro de um veículo.

Ao perceber que estava sendo filmado, o homem, um pintor de automóveis, fechou o vidro e fugiu com o veículo. O fato aconteceu em frente à Escola Municipal Isaulino de Castro e Silva, no momento em que crianças saíam do estabelecimento.

(Foto: Reprodução/TV Jornal)

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e chegaram até o conhecimento dos policiais da Delegacia do Varadouro, em Olinda, que, após uma busca pela placa do veículo, identificaram o suspeito, que foi preso quando chegava ao local de trabalho, também em Olinda.

Importunação sexual

Lourinaldo de Lima Rodrigues, de 29 anos, foi autuado em flagrante por importunação sexual. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito confessou ter praticado o crime. Ele disse que o ato não teria relação com as crianças que saiam do colégio, mas com a mulher que registrou a cena.

O homem também disse à polícia que está não teria sido a primeira vez que praticava masturbação em locais públicos, e que só realiza este tipo de ato libidinoso por conta de um trauma que sofreu na infância.

As informações são do Jornal do Commercio