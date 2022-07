Homem é preso após suspeitas de violência doméstica e tentativa de homicídio

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quinta-feira (28), por equipes da Polícia Civil da Bahia, contra um homem de 21 anos, que é suspeito de tentar matar dois homens e violência doméstica.

O homem foi preso no bairro do IAPI, em Salvador. Ele teria matado dois homens em Madre de Deus, além de ter praticado violência contra uma tia. A ação contou com a ajuda da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas e da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade).

O suspeito foi encaminhado para fazer exame de lesão corporal e apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde terá transferido para o sistema prisional.