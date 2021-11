Homem é preso após tentar matar ex-namorada e seu atual companheiro na Bahia

Um homem foi preso na Delegacia Territorial (DT) de Curaçá, a 595 quilômetros de Salvador, na noite desta última quarta-feira (24), suspeito de efetuar disparos contra a ex-namorada e o atual companheiro dela. Joaquim de Araújo foi interrogado na presença do advogado e admitiu, em depoimento, ter cometido o crime.

Ele também alegou ter perdido a arma do crime em um rio e confessou ter cometido atentado contra outra ex-companheira.

Conforme levantado no curso das apurações, o homem atirou contra o casal em via pública. Sebastião Evangelista Pereira não resistiu, enquanto a outra vítima está internada em uma unidade hospitalar.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a titular da unidade, delegada Tereza Jucélia Araújo, havia solicitado a prisão preventiva do homicida e as equipes policiais estavam realizando diligências ininterruptas, desde o dia 22 de novembro, quando o crime ocorreu.

“Ele será indiciado por homicídio duplamente qualificado e tentativa triplamente qualificada”, informou a delegada.



O homem foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça. Ele deve, ainda, ser encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro.