Homem é preso com 1 kg e meio de maconha em Santo Antônio de Jesus

Um homem de 24 anos foi preso com um quilo e meio de maconha na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, nesta quarta-feira (7). Ele tem passagem policial pelo mesmo crime e é suspeito de integrar uma quadrilha da região.

Segundo a Polícia Civil, o homem faz parte de uma quadrilha da região. Ele estava no Loteamento Sales quando foi abordado pelos policiais. Além de um quilo e meio de maconha, foram apreendidos dois celulares e R$ 310. Todo o material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

No momento da prisão os Investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) encontraram um adolescente de 16 anos no local, com duas buchas de maconha.

O homem de 24 anos tem duas passagens por tráfico de drogas, foi autuado pelo mesmo crime e está à disposição do Poder Judiciário, aguardando pela audiência de custódia.