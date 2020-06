Homem é preso com 17 mil bolsas, calçados e roupas falsificados em Jequié

Um homem de 55 anos foi preso em Jequié, no sudoeste da Bahia, após ser flagrado com mercadorias falsificadas. Os itens estavam escondidos em um caminhão baú e foram encontrados por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na noite desta segunda-feira (22).

De acordo com os policiais, o homem dirigia o caminhão com placa de Oliveira-MG, na BR-116, quando foi abordado. Com ele, foram encontradas 17 mil sandálias, tênis, bolsas e vestuários escondidos. Os produtos imitavam marcas famosas.

Ao ser questionado sobre a mercadoria, o homem disse que transportava uma carga de calçados. Como ele forneceu informações desencontradas, os policiais desconfiaram e decidiram averiguar o caminhão, que levava cerca de 400 caixas de produtos falsos.

Ainda segundo a PRF, o homem admitiu não ter nota fiscal que comprovasse a compra e informou que a carga estava sendo levada para cidades da região Nordetse, como Natal-RN.

O homem foi encaminhado com as mercadorias apreendidas para a Secretaria da Fazenda Estadual (Sefaz-BA), que constatou a irregularidade e contabilizará os produtos, além de providenciar a lavratura dos autos de multas e do imposto devido.

Segundo a PRF, essse tipo de ação é crime tributário e fiscal.