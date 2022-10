Homem é preso em Juazeiro após parar carro na pista e causar acidente

Um homem que dirigia embriagado num trecho da BR-407 em Juazeiro, no norte da Bahia, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desse domingo (30). A ação foi registrada por volta das 4h, após um motociclista ter batido na traseira do carro dele.

Os policiais constataram que o acidente foi causado pelo motorista, que tinha parado o veículo na pista sem que houvesse indícios de defeito mecânico. Segundo a PRF, ele disse que a intenção foi dormir no local, depois da 'comemoração da vitória de seu time'.

O homem, então, passou pelo teste do bafômetro, que comprovou sua embriaguez, com um índice cerca de 1,6 vez acima do considerado crime (0,34 mg/L).

O motociclista teve lesões graves e foi levado para o hospital da cidade, enquanto o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.