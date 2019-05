Homem é preso em Salvador após ameaçar divulgar fotos íntimas de mulher

Alex de Jesus Azevedo, 22 anos, foi preso na manhã desta terça feira (28) após ameaçar divulgar fotos íntimas de uma mulher caso ela não aceitasse ter relações sexuais com ele. O suspeito foi autuado por tentativa de estupro e preso por investigadores da 7ª Delegacia Territorial (DT), localizada no Rio Vermelho. O nome da vítima não foi divulgado.

Alex de Jesus Azevedo preso em flagrante por tentativa de estupro (Foto: Divulgação)

A delegada titular da unidade, Lúcia Jensen, explica que o crime é de natureza sexual mesmo que a relação não tenha sido confirmada. “Ele é considerado um crime sexual porque a finalidade foi sexual, inclusive com uso de pressão psicológica. Seria uma extorsão se, por exemplo, ele estivesse exigindo dinheiro, mas ele queria ter relações”, detalhou.

Ainda segundo informações da delegada, o suspeito não tem passagem pela polícia, é pescador e mora na cidade de Candeias. As fotos usadas para realizar as ameaças chegaram até Alex através de um grupo de WhatsApp composto por homens. Junto com as fotos estava o número de telefone da vítima, que o suspeito utilizou para manter contato e fazer as ameaças de divulgar as fotos em redes de maior alcance.

A vítima procurou a 7ª DT na manhã desta terça depois de não saber mais o que fazer, já que vinha recebendo ligações e mensagens ameaçadoras de Alex desde sexta-feira (24). Após ouvir o caso, os investigadores da unidade garantiram a segurança da vítima, que marcou o encontro com suspeito, como se fosse ceder à chantagem dele. No momento do encontro ocorreu a prisão em flagrante.

As fotos encontradas com Alex são de várias mulheres. A polícia não consegue determinar se o suspeito teria repetido a mesma conduta com outras vítimas. “O celular dele foi apreendido e será periciado. Há mais de 30 fotos de várias mulheres no grupo. Vamos identificar os outros integrantes para fazer oitivas e entender a finalidade desse grupo”, disse Jansen.

Alex permanece detido e a audiência de custódia deve ocorrer na manhã desta quarta-feira (29) para decidir se ele responderá ao processo em liberdade ou se permanecerá preso. As investigações estão a cargo da delegada Cláudia Aparecida Vieira Dias, também da 7ª DT (Rio Vermelho).

