Homem é preso horas após roubar farmácia no Rio Vermelho

Um homem foi preso após roubar uma farmácia na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, na madrugada dessa segunda-feira (27). As câmeras registraram o momento do assalto.

Ele quebra a grade que protegia a farmácia e pula dentro do estabelecimento. Então, ele obriga os funcionários a ficarem trancados no depósito da farmácia.

O assalto aconteceu durante a madrugada, e ele foi preso durante a tarde. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 12ª CIPM o criminoso nas proximidades de um hotel e fez uma abordagem.

O homem foi apresentado na 7ª delegacia, onde o proprietário do estabelecimento comercial também esteve presente e reconheceu o autor do crime.