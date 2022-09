Homem é preso na Bahia suspeito de assassinar influenciador no Pará

Um homem foi preso no domingo (25), na Bahia, suspeito de ter assassinado um influenciador e ativista LGBTQIA+ no Pará. A prisão aconteceu na cidade de Coração de Maria, próximo a Feira de Santana.

O suspeito tem 23 anos e é acusado pela morte do influenciador digital Rodrigo Pereira de Carvalho com pedradas. O crime aconteceu no início do mês, na cidade de Redenção, no interior do Pará.

Em parceria com a Polícia Civil do Pará, as equipes do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Bahia conseguiram chegar ao endereço em que o suspeito estava escondido, em uma fazenda.

No domingo, a Polícia Civil realizou a prisão do suspeito que, ao perceber a chegada dos agentes, não resistiu à prisão. Ele foi levado para a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), ficando à disposição do Poder Judiciário.

A motivação do crime não foi informada.