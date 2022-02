Homem é preso na Paralela após ser flagrado com arma falsa

Um homem foi preso na noite da última quinta-feira (17), após ser flagrado por policiais da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/CAB) com uma réplica de pistola, instrumento costumeiramente usado para roubos. Em nota, a corporação informou que os policiais realizam rondas na Avenida Luís Viana Filho (Av. Paralela) quando avistaram o suspeito em atitude suspeita. O homem foi detido e a arma apreendida.

Ainda de acordo com informações da PM, o homem foi encontrado em atitude considera suspeita sobre uma passarela na região da estação Flamboyant do metrô. Em uma ação imediata, os pms abordaram o homem, encontrando com ele uma réplica de pistola, instrumento costumeiramente usado para roubos.

Apesar da presença policial no lugar, nenhuma possível vítima de roubo procurou a guarnição e nenhum chamado para a PM foi feito. O suspeito e a arma falsa foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para o registro da ocorrência.